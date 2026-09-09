Şampiyonlar Ligi macerası. Sporting-Galatasaray maçı
09.09.2026 20:48
Son Güncelleme: 09.09.2026 21:32
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk haftasında Sporting karşısında...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.
Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.