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Şampiyonlar Ligi macerası. Sporting-Galatasaray maçı

09.09.2026 20:48

Son Güncelleme: 09.09.2026 21:32

Şampiyonlar Ligi macerası. Sporting-Galatasaray maçı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk haftasında Sporting karşısında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

 

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek.

21:31
BURUK: "İYİ BİR 11'LE ÇIKACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Kendi 11'imiz... Daha hazır oyuncuları tercih ettik. Gelen yeni transferler oldu. Leao'yu, Deniz'i oynatmıştık. Devamında kullanılabilecek durumdalar. Bitshiabu'nun biraz daha diğerlerine göre süresi var. Yavaş yavaş takım içerisine sokmak gerekiyor. Eksiklerimiz var, önemli eksikler. İyi bir 11'le sahaya çıkacağız. İsteyen, inanan bir 11."
IHA
20:40
İLK 11'LER
Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Barış Alper, Batrakov. YEDEKLER Sporting: Kaique, Andersen, Debast, Ioannidis, Rafael Nel, Irankunda, Lima, Fresneda, Derry, Amores Dias, Flavio Gonçalves, Felicissimo. Galatasaray: Jankat, Enes, Bitshiabu, Ugochukwu, İlkay, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim, Berat Luş, Abdülkerim.
IHA

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

 

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.

 

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, mücadelede forma giyemeyecek.

 

Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.

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