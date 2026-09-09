Şampiyonlar Ligi macerası. Sporting-Galatasaray maçı

BURUK: "İYİ BİR 11'LE ÇIKACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Kendi 11'imiz... Daha hazır oyuncuları tercih ettik. Gelen yeni transferler oldu. Leao'yu, Deniz'i oynatmıştık. Devamında kullanılabilecek durumdalar. Bitshiabu'nun biraz daha diğerlerine göre süresi var. Yavaş yavaş takım içerisine sokmak gerekiyor. Eksiklerimiz var, önemli eksikler. İyi bir 11'le sahaya çıkacağız. İsteyen, inanan bir 11."