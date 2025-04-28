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Şampiyonlar Ligi maçları: Arsenal - PSG yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakaları başlıyor. İlk karşılaşma Arsenal - PSG arasında olacak. Arsenal'in evinde düzenlenecek yarı final mücadelesi iki maç eleme usulüne göre olacak. PSG puan durumu tablosunda 15'inci sırada yer alırken Arsenal ise 3'üncülük koltuğunda oturuyor. Arsenal - PSG yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları: Arsenal - PSG yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarı final karşılaşmalarında sahaya çıkacak takımlardan , çeyrek finalde Real Madrid'i iki kez peş peşe mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. ise çeyrek finalde eşleştiği Aston Villa'yı ilk maçta 3-1 mağlup ederken ikinci karşılaşmada 3-2 yenildi. İşte, yarı final Arsenal - PSG maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal'in PSG'yi ağırlayacağı yarı final maçı, 29 Nisan Salı günü saat 22:00'de gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Maçı hakem Slavko Vincic yönetecek.

PSG'nin Arsenal'i konuk edeceği ikinci maç ise 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları: Arsenal - PSG yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Yarı finaldeki diğer mücadele ise Barcelona - İnter arasında 30 Nisan'da olacak. İki maçın ardından kazanan adını finale yazdıracak.

UEFA finalleri de 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da olacak.

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