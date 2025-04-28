Şampiyonlar Ligi maçları: Arsenal - PSG yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarı final karşılaşmalarında sahaya çıkacak takımlardan Arsenal, çeyrek finalde Real Madrid'i iki kez peş peşe mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. PSG ise çeyrek finalde eşleştiği Aston Villa'yı ilk maçta 3-1 mağlup ederken ikinci karşılaşmada 3-2 yenildi. İşte, Şampiyonlar Ligi yarı final Arsenal - PSG maçı canlı yayın bilgisi...



ARSENAL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Arsenal'in PSG'yi ağırlayacağı yarı final maçı, 29 Nisan Salı günü saat 22:00'de gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Maçı hakem Slavko Vincic yönetecek.



PSG'nin Arsenal'i konuk edeceği ikinci maç ise 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de olacak.