Şampiyonlar Ligi maçları: Arsenal - PSG yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakaları başlıyor. İlk karşılaşma Arsenal - PSG arasında olacak. Arsenal'in evinde düzenlenecek yarı final mücadelesi iki maç eleme usulüne göre olacak. PSG puan durumu tablosunda 15'inci sırada yer alırken Arsenal ise 3'üncülük koltuğunda oturuyor. Arsenal - PSG yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarı final karşılaşmalarında sahaya çıkacak takımlardan Arsenal, çeyrek finalde Real Madrid'i iki kez peş peşe mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. PSG ise çeyrek finalde eşleştiği Aston Villa'yı ilk maçta 3-1 mağlup ederken ikinci karşılaşmada 3-2 yenildi. İşte, Şampiyonlar Ligi yarı final Arsenal - PSG maçı canlı yayın bilgisi...
ARSENAL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arsenal'in PSG'yi ağırlayacağı yarı final maçı, 29 Nisan Salı günü saat 22:00'de gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Maçı hakem Slavko Vincic yönetecek.
PSG'nin Arsenal'i konuk edeceği ikinci maç ise 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de olacak.
Yarı finaldeki diğer mücadele ise Barcelona - İnter arasında 30 Nisan'da olacak. İki maçın ardından kazanan adını finale yazdıracak.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri de 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da olacak.
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