Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? TRT1 frekans bilgileri ve uydu ayarı nasıl yapılır?

Türk takımlarının futbol mücadeleleri yeni sezonda TRT 1, TRT Spor ve tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türk takımlarının yanı sıra Avrupa takımlarının maçları 3 yıl boyunca TRT ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek sporseverler tarafından araştırılıyorru bir şekilde ayarlamalısınız.



TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ



Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.



UYDU: Türksat 4A



Frekans: 11794



Polarizasyon: V (Dikey)



Sembol Oranı 30000



FEC: 3/4



TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?