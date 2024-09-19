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Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? TRT1 frekans bilgileri ve uydu ayarı nasıl yapılır?

TRT 1 Spor uydu ayarları, Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek sporseverler tarafından araştırılıyor. TRT 1 frekans ayarlama işlemleri manuel veya kumanda üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? TRT1 frekans bilgileri ve uydu ayarı nasıl yapılır?

Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? TRT1 frekans bilgileri ve uydu ayarı nasıl yapılır?

Türk takımlarının futbol mücadeleleri yeni sezonda TRT 1, TRT Spor ve tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türk takımlarının yanı sıra Avrupa takımlarının maçları 3 yıl boyunca TRT ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek sporseverler tarafından araştırılıyorru bir şekilde ayarlamalısınız.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: 3/4

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

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