Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Devler sahneye çıkıyor, futbol tutkunlarının beklediği sezon için geri sayım sona eriyor. Grup aşamasında 36 takım, yeni format doğrultusunda lig usulü mücadele edecek. Her takım, farklı kulüplerle toplam sekiz maça çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?



2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



UEFA tarafından yayımlanan takvime göre 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçları 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Üç ön eleme turu ve ardından play-off etabıyla devam eden organizasyonda grup maçları ise 16-18 Eylül 2025 Çarşamba günü start alacak.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ



1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanşları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlkler: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025



Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026



Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçları: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026