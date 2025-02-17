Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Devler Ligi'nde haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında yarın ve çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak.



'Devler Ligi'nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)



19 Şubat Çarşamba:



20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

