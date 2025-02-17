Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Devler Ligi'nde haftanın programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları yarın başlayacak. Devler Ligi toplam 8 maça sahne olacak. İşte ayrıntılar ve haftanın programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında yarın ve çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak.
'Devler Ligi'nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)
19 Şubat Çarşamba:
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Maç Sonuçları
- Şampiyonlar Ligi
- Futbol
- Maç