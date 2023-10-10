Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Grup maçlarında 3. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun üçüncü haftasında, A Grubu'nda yer alan Galatasaray da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. İşte, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç tarihleri...



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇLAR NE ZAMAN?



Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.



Devler Liginde üçüncü hafta, 24 Ekim'de yapılacak sekiz karşılaşma ile başlayacak.



25 Ekim Çarşamba günü de sekiz maç ile heyecan devam edecek.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.



Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak.



Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

