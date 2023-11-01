Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Grup maçlarında 4. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun dördüncü haftasında, A Grubu'nda yer alan Galatasaray Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihleri...



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇLAR NE ZAMAN?



Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.



Devler Liginde dördüncü hafta, 7 Kasım 2023'de yapılacak sekiz karşılaşma ile başlayacak.



8 Kasım Çarşamba günü de sekiz maç ile heyecan devam edecek.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasındandaki Bayern Münih-Galatasaray maçı, 8 Kasım 2023 tarihinde oynanacak.



TSİ 23:00'da başlayacak müsabaka, Allianz Arena'da oynanacak.