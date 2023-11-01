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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Grup maçlarında 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2023-24 sezonu 4. hafta maçlarının tarihleri, pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Grup maçlarında 4. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam edecek. UEFA 'nde 2023-24 sezonunun dördüncü haftasında, A Grubu'nda yer alan Galatasaray Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇLAR NE ZAMAN?

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

Devler Liginde dördüncü hafta, 7 Kasım 2023'de yapılacak sekiz karşılaşma ile başlayacak.

8 Kasım Çarşamba günü de sekiz maç ile heyecan devam edecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasındandaki Bayern Münih-Galatasaray maçı, 8 Kasım 2023 tarihinde oynanacak.

TSİ 23:00'da başlayacak müsabaka, Allianz Arena'da oynanacak.

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