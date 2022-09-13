Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (13-14 Eylül UEFA Şampiyonar Ligi maç fikstürü)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.

Viktoria Plzen-Inter, Liverpool-Ajax ve Bayern Münih-Barcelona maçları bu geceye damgasını vuracak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



13 Eylül 2022 Salı günü oynanacak maçlar:



19:45 Viktoria Plzeň-Inter

19:45 Sporting CP-Tottenham

22:00 Liverpool-Ajax

22:00 Bayern München-Barcelona

22:00 Porto-Club Brugge

22:00 Bayer Leverkusen-Atl. Madrid

22:00 Marsilya-Eintracht Frankfurt

14 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak maçlar:



19:45 Milan-Dinamo Zagreb

19:45 Shakhtar-Celtic

22:00 Chelsea-Salzburg

22:00 Rangers-Napoli

22:00 Juventus-Benfica

22:00 Maccabi Haifa-Paris Saint-Germain

22:00 Real Madrid-RB Leipzig

22:00 Manchester City-Borussia Dortmund

22:00 Kopenhag-Sevilla



ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



Sporting CP-Tottenham, Liverpool-Ajax mücadeleleri ile Milan-Dinamo Zagreb ve Juventus-Benfica maçları TV 8,5 kanalından da şifresiz olarak yayınlanacak.