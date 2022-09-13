Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (13-14 Eylül UEFA Şampiyonar Ligi maç fikstürü)

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 12:12
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.
Viktoria Plzen-Inter, Liverpool-Ajax ve Bayern Münih-Barcelona maçları bu geceye damgasını vuracak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
13 Eylül 2022 Salı günü oynanacak maçlar:
19:45 Viktoria Plzeň-Inter
19:45 Sporting CP-Tottenham
22:00 Liverpool-Ajax
22:00 Bayern München-Barcelona
22:00 Porto-Club Brugge
22:00 Bayer Leverkusen-Atl. Madrid
22:00 Marsilya-Eintracht Frankfurt
14 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak maçlar:
19:45 Milan-Dinamo Zagreb
19:45 Shakhtar-Celtic
22:00 Chelsea-Salzburg
22:00 Rangers-Napoli
22:00 Juventus-Benfica
22:00 Maccabi Haifa-Paris Saint-Germain
22:00 Real Madrid-RB Leipzig
22:00 Manchester City-Borussia Dortmund
22:00 Kopenhag-Sevilla
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Sporting CP-Tottenham, Liverpool-Ajax mücadeleleri ile Milan-Dinamo Zagreb ve Juventus-Benfica maçları TV 8,5 kanalından da şifresiz olarak yayınlanacak.