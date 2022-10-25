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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (25 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçların oynanacağı, binlerce futbolseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Salzburg-Chelsea, Borussia Dortmund-Manchester City ve Benfica-Juventus gibi dev kulüpler birbirleriyle mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (25 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün)

'nde bu akşam oynanacak mücadeleler tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları bu akşam oynanacak. E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Ekim 2022 Salı günü oynanacak maçlar şu şekilde:

19.45 RB Salzburg-Chelsea
19.45 Sevilla-Kopenhag
22.00 PSG-Makkabi Hayfa
22.00 Borussia Dortmund-Manchester City
22.00 Dinamo Zagreb-Milan
22.00 Benfica-Juventus
22.00 Celtic-Şahtar Donetsk
22.00 RB Leipzig-Real Madrid

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (25 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün) - 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Ekim Salı günü (Bu akşam) oynanacak maçların programları belli oldu. Saat 19.45'te başlayacak olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca Salzburg - Chelsea ve PSG - Maccabi Haifa maçları TV 8,5 kanalında da şifresiz olarak yayınlanacak.

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