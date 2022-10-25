Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (25 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün)

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak mücadeleler tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları bu akşam oynanacak. E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



25 Ekim 2022 Salı günü oynanacak maçlar şu şekilde:



19.45 RB Salzburg-Chelsea

19.45 Sevilla-Kopenhag

22.00 PSG-Makkabi Hayfa

22.00 Borussia Dortmund-Manchester City

22.00 Dinamo Zagreb-Milan

22.00 Benfica-Juventus

22.00 Celtic-Şahtar Donetsk

22.00 RB Leipzig-Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Ekim Salı günü (Bu akşam) oynanacak maçların programları belli oldu. Saat 19.45'te başlayacak olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



Ayrıca Salzburg - Chelsea ve PSG - Maccabi Haifa maçları TV 8,5 kanalında da şifresiz olarak yayınlanacak.