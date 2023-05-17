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Şampiyonlar Ligi | Manchester City ile Real Madrid final için sahada: İstanbul'a son bilet kimin olacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in İstanbul'da oynanacak finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Manchester City ile Real Madrid 1-1'in rövanşında karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi | Manchester City ile Real Madrid final için sahada: İstanbul'a son bilet kimin olacak?

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Şampiyonlar Ligi’nde ikinci yarı finalist belli oluyor. ile yarı final rövanş maçında Etihad Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Ev sahibi Manchester City'de Nathan Ake'nin hafif sakatlığı bulunuyor. Real Madrid'de ise ilk maçı kaçıran Eder Militao'nun forma giymesi bekleniyor.

Madrid’de oynanan ilk maç Vinicius Junior ve Kevin De Bruyne’nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitmişti.

İki takım geçen sezon yine yarı finalde karşılaşmıştı. İlk maçı City sahasında 4-3 galip gelse de, Real Madrid rövanşı uzatmada 3-1 kazanarak finale yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi | Manchester City ile Real Madrid final için sahada: İstanbul'a son bilet kimin olacak? - 1
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