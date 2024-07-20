Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024-25 Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında; UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints, 2. eleme turuna çıktı. Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?



2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 17 Eylül 2024'te başlayıp 29 Ocak 2025'te sona erecek.



TURNUVA FORMATI



Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak.



Bu turdan başlayan 29 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turları'nı kazanan 7 takım etapta yer alacak.

