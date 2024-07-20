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Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024-25 Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi futbolseverlerin bu sezon da odağında olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turunda maçlar geride kaldı. Turnuvada ülkemizi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2024-25 Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında; UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints, 2. eleme turuna çıktı. Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

2024-25 UEFA lig aşaması, 17 Eylül 2024'te başlayıp 29 Ocak 2025'te sona erecek.

TURNUVA FORMATI

Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak.

Bu turdan başlayan 29 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turları'nı kazanan 7 takım etapta yer alacak.

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