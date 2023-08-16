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Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalan takımlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, 3. eleme turu rövanş maçları, biri dışında tamamlandı. İlk maçta Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda 3-0'la geçen Galatasaray, evinde çıktığı rövanş karşılaşmasında da rakibini 24. dakikada Mauro Icardi'nin fileleri sarsmasıyla 1-0 yenerek tur atladı. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalan takımlar

UEFA 2023-24 sezonunda play-off turuna katılan takımlar, biri hariç belli oldu. Tüm gözler şimdi bu maçların ardından oluşacak grup etabında. İşte, Şampiyonlar Ligi play-off maç tarihleri ve eşleşmeler...

PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Molde'nin yanı sıra Rakow, Maccabi Haifa, Kopenhag, Braga, Rangers, PSV Eindhoven ve Panathinaikos, play-off turuna kalan diğer takımlar oldu.

Play-off turunda ilk maçlar, 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURUNDA ALINAN SONUÇLAR

Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Rakow (Polonya): 0-1 (1-2)

Maccabi Haifa (İsrail) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1 (2-1)

Sparta Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-1 (uzatmalarda 3-3, penaltılarda 2-4) (0-0)

Molde (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0 (uzatmalarda 2-0) (1-2)

Galatasaray - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0 (3-0)

Baçka (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 1-4 (0-3)

Servette (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 1-1 (1-2)

Sturm Graz (Avusturya) - PSV Eindhoven (Hollanda:) 1-3 (1-4)

Olimpik Marsilya (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1 (penaltılarda 3-5) (0-1)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan): 1-2

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