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Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler şimdi bir üst tura çıkacak takımların netleşeceği play-off turu rövanş maçlarına odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları ne zaman?

UEFA 'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1

Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2

Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0

Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1

Müsabakaların rövanşı, 18 Şubat'ta oynanacak.

RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında rövanş mücadeleleri, 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

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