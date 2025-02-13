Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler şimdi bir üst tura çıkacak takımların netleşeceği play-off turu rövanş maçlarına odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1
Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2
Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0
Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1
Müsabakaların rövanşı, 18 Şubat'ta oynanacak.
RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında rövanş mücadeleleri, 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.
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