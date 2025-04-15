Şampiyonlar Ligi rövanşları başlıyor: Aston Villa geri dönmeyi deneyecek, Dortmund mucize peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oluyor.



Aston Villa çeyrek final rövanşında zoru başarmak için sahaya çıkacak.



İlk maçta Paris Saint Germain'e deplasmanda 3-1 yenilen Unai Emery'nin ekibi, saat 22'de Fransız devini konuk edecek.



Turu geçen taraf, yarı finalde Arsenal - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Gecenin diğer maçında ise Barcelona tur biletinin resmileştirmeyi bekleyecek.



İlk maçta Borussia Dortmund'u sahasında 4-0 yenen İspanyol temsilcisi, saat 22'deki rövanşta 3 farkla yenilse bile yarı final yükselecek.



Turu geçen takım, yarı finalde Inter - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

