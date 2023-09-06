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Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranları belli oldu

Türkiye'den tek takım Galatasaray'ın yarışacağı Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu. Favori gösterilen takım Manchester City olarak açıklandı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranları belli oldu

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şampiyonluğu oranları açıklandı. 

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek olan 'ın şampiyonluğunun oranı da belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne zafere uzanma oranı 200 olarak açıklandı. 

Organizasyonda 2023-24 sezonunun favorisi olarak ise son şampiyon Manchester City gösterildi.

İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için açıklanan oranlar:

2.7 - Manchester City

5.5 - Bayern Münih

7.6 - Real Madrid

9.4 - Arsenal

13 - Barcelona

14 - PSG

17 - Manchester United

21 - Newcastle United

22 - Atletico Madrid, Inter, Napoli

30 - Milan

40 - Borussia Dortmund

45 - Benfica

50 - Leipzig

70 - Lazio, Sevilla

80 - Porto

90 - Real Sociedad

120 - Feyenoord, Lens, PSV, Union Berlin

200 - Galatasaray, Braga, Celtic, Salzburg

400 - Antwerp, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk

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