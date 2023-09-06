Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranları belli oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranları açıklandı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek olan Galatasaray'ın şampiyonluğunun oranı da belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne zafere uzanma oranı 200 olarak açıklandı.
Organizasyonda 2023-24 sezonunun favorisi olarak ise son şampiyon Manchester City gösterildi.
İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için açıklanan oranlar:
2.7 - Manchester City
5.5 - Bayern Münih
7.6 - Real Madrid
9.4 - Arsenal
13 - Barcelona
14 - PSG
17 - Manchester United
21 - Newcastle United
22 - Atletico Madrid, Inter, Napoli
30 - Milan
40 - Borussia Dortmund
45 - Benfica
50 - Leipzig
70 - Lazio, Sevilla
80 - Porto
90 - Real Sociedad
120 - Feyenoord, Lens, PSV, Union Berlin
200 - Galatasaray, Braga, Celtic, Salzburg
400 - Antwerp, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk
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