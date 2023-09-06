Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranları belli oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranları açıklandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek olan Galatasaray'ın şampiyonluğunun oranı da belli oldu.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne zafere uzanma oranı 200 olarak açıklandı.



Organizasyonda 2023-24 sezonunun favorisi olarak ise son şampiyon Manchester City gösterildi.



İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için açıklanan oranlar:



2.7 - Manchester City



5.5 - Bayern Münih



7.6 - Real Madrid



9.4 - Arsenal



13 - Barcelona



14 - PSG



17 - Manchester United



21 - Newcastle United



22 - Atletico Madrid, Inter, Napoli



30 - Milan



40 - Borussia Dortmund



45 - Benfica



50 - Leipzig



70 - Lazio, Sevilla



80 - Porto



90 - Real Sociedad



120 - Feyenoord, Lens, PSV, Union Berlin



200 - Galatasaray, Braga, Celtic, Salzburg



400 - Antwerp, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk