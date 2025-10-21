NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi şampiyonu hoca, "komşu"ya gidiyor

İspanyol teknik direktör Rafael Benitez, Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Kariyerinde Liverpool, Inter ve Real Madrid gibi takımlar bulunan Rafael Benitez, son olarak La Liga ekibi Celta Vigo'yu çalıştırmıştı.

12 Mart 2024 tarihinden beri kulüp çalıştırmayan 65 yaşındaki teknik adamın yeni adresi belli oldu.

'A GİDİYOR

Yunan basınında yer alan haberlere göre yönetimi, teknik direktörlük konusunda Rafael Benitez ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Rafael Benitez'in kariyerinde Newcastle United, Liverpool, Real Madrid, Valencia ve SSC Napoli gibi kulüpler bulunuyor.

PANATHINAIKOS LİGDE 7. SIRADA

Rafael Benitez hamlesiyle birlikte çıkışa geçmek isteyen , Süper Ligi'nde çıktığı 6 maçta 7 puan topladı ve puan tablosunun 7. basamağında.

