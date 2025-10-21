Şampiyonlar Ligi şampiyonu hoca, "komşu"ya gidiyor

Kariyerinde Liverpool, Inter ve Real Madrid gibi takımlar bulunan Rafael Benitez, son olarak La Liga ekibi Celta Vigo'yu çalıştırmıştı.

12 Mart 2024 tarihinden beri kulüp çalıştırmayan 65 yaşındaki teknik adamın yeni adresi belli oldu.



YUNANİSTAN'A GİDİYOR



Yunan basınında yer alan haberlere göre Panathinaikos yönetimi, teknik direktörlük konusunda Rafael Benitez ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

