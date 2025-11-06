Şampiyonlar Ligi şampiyonunu yüzde 16,7 ile duyurdular: Galatasaray için çarpıcı play-off kehaneti
06.11.2025 15:48
Son Güncelleme: 06.11.2025 16:45
Selim Başeğmezer
Ajax galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaşan Galatasaray için dikkat çeken bir tahmin yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Bu skorun ardından Devler Ligi'nde üst üte 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükseltti. Ajax ise 4. maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü USG'yi konuk edecek. Ajax ise Benfica'yı ağırlayacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı:
18 Eylül
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
30 Eylül
Galatasaray 1-0 Liverpool
22 Ekim
Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt
5 Kasım
Ajax 0-3 Galatasaray
25 Kasım
Galatasaray-R. Union Saint-Gilloise
9 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak
Manchester City-Galatasaray
Galatasaraylı futbolcuların Ajax maçında yaşadığı sevinç.
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.
FAVORİ DEĞİŞTİ: ARSENAL
Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, zirvedeki yerini kaybetti. Premier Lig devi Arsenal, yüzde 16,7'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.
Arsenal'i yüzde 14,5 ile Real Madrid ve yüzde 14,2 ile Bayern Münih takip etti.
GALATASARAY'IN YÜZDESİ
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaline ise yüzde 0,1'lik ihtimal verildi.
Ayrıca sarı-kırmızılıların 20. sırada yer alarak play-off etabına adını yazdıracağı öngörüldü.
Galatasaraylı Victor Osimhen'in Ajax maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
Club Brugge, Marsilya, Benfica, USG, Olympiakos, Kopenhag, Karabağ, Bodo/Glimt, Slavia, Ajax, Pafos ve Kairat'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olasılığının bulunmadığı belirtildi.
İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:
1 - Arsenal: 16.7%
2 - Real Madrid: 14.5%
3 - Bayern: 14.2%
4 - Manchester City: 11.7%
5 - PSG: 10.3%
6 - Liverpool: 8.2%
7 - Barcelona: 8.1%
8 - Inter: 5.4%
9 - Chelsea: 2.3%
10 - Atletico: 1.8%
11 - Newcastle: 1.6%
12 - Dortmund: 1.6%
13 - Leverkusen: 1.2%
14 - Napoli: 0.5%
15 - Atalanta: 0.4%
16 - Tottenham: 0.3%
17 - Juventus: 0.3%
18 - Sporting: 0.3%
19 - Villarreal: 0.1%
20 - GALATASARAY: 0.1%
21 - Monaco: 0.1%
22 - PSV: 0.1%
23 - Athletic Bilbao: 0.1%
24 - Frankfurt: 0.1%
25 - Club Brugge: 0%
26 - Benfica: 0%
27 - Marsilya: 0%
28 - Benfica: 0%
29 - Kopenhag: 0%
30 - Karabağ: 0%
31 - Pafos: 0%
32 - Bodo/Glimt: 0%
33 - Olympiakos: 0%
34 - Kairat: 0%
35 - Slavia: 0%
36 - Ajax: 0%