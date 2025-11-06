Şampiyonlar Ligi şampiyonunu yüzde 16,7 ile duyurdular: Galatasaray için çarpıcı play-off kehaneti

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

FAVORİ DEĞİŞTİ: ARSENAL

Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, zirvedeki yerini kaybetti. Premier Lig devi Arsenal, yüzde 16,7'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

Arsenal'i yüzde 14,5 ile Real Madrid ve yüzde 14,2 ile Bayern Münih takip etti.