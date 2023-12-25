Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasının geride kalması ile kura çekimi bekleniyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarının tarihi...



ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ



Eşleşmeler şöyle:



Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)



Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)



Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)



Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)



PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)



Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)



Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)



Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)