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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos 2023 maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları bugün başlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında, 106 takım mücadele edecek. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş ayağı, bugün 4 maçla başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos 2023 maç programı

Avrupa'da turnuva heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar, bugün ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.  Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde de maç heyecanı var. İşte, ve UEFA Konferans Ligi'nde günün maçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:

20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna) (3-1)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Ludogorets (Bulgaristan) (1-1)

21.00 BATE (Belarus)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs): (2-6)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Zrinjski (Bosna Hersek) (1-0)

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE HAGİ MAÇLAR VAR

18:00 Valmeira-Tre Penne 

20:30 Zimbru-Fenerbahçe 

20:30 Balzan-Neman Grodno 

21:00 Swift-TNS 

21:45 Partizani-Atletic

 22:00 Buducnost-Struga

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