Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos 2023 maç programı

Avrupa'da turnuva heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar, bugün ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde de maç heyecanı var. İşte, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde günün maçları...



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:



20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna) (3-1)



21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Ludogorets (Bulgaristan) (1-1)



21.00 BATE (Belarus)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs): (2-6)



21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Zrinjski (Bosna Hersek) (1-0)



UEFA KONFERANS LİGİ'NDE HAGİ MAÇLAR VAR



18:00 Valmeira-Tre Penne



20:30 Zimbru-Fenerbahçe



20:30 Balzan-Neman Grodno



21:00 Swift-TNS



21:45 Partizani-Atletic



22:00 Buducnost-Struga