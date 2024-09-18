Şampiyonlar Ligi yeni formatla başladı: İşte gecenin sonuçları

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre ilk kez düzenlenen organizasyonda 6 maç yapıldı.



Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya temsilcisi Juventus, sahasında Hollanda ekibi PSV'yi 3-1 mağlup etti. Kenan, 21. dakikada takımının ilk golüne imza attı. UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, Devler Ligi'nde de ilk kez fileleri havalandırdı.



19 yaşındaki futbolcu, Alessandro Del Piero'nun elinde bulundurduğu Juventus formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanının da sahibi oldu.



Günün en farklı galibiyetine ise Almanya ekibi Bayern Münih imza attı. Bavyera temsilcisi, konuk ettiği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını 9-2 yendi. Bayern Münih'in İngiliz santrforu Harry Kane, karşılaşmada 4 gol kaydetti.



Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların skorları şöyle:



Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 9-2



Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 1-3



Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya): 3-1



Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa): 2-0



Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda): 3-1



Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere): 0-3