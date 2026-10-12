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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

12.10.2026 10:30

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı
Reuters

Şampiyonlar Ligi kupası.

AA
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Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın perdesi açılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, 13 Ekim Salı günü açılacak.

 

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.

 

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.

 

"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

 

13 Ekim Salı:

 

19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)

 

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)

 

22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)

 

22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)

 

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

 

22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

 

22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)

 

22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)

 

22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)

 

14 Ekim Çarşamba:

 

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

 

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

 

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

 

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

 

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

 

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

 

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

 

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

 

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

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