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Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım daha son 16'yı garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid'in ardından Napoli ve Club Brugge de son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım daha son 16'yı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftasında, 2 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, A ve B gruplarında birer maç yapıldı.

A Grubu'nda sahasında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayan Napoli, rakibini Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskheli ve Victor Osimhen'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım daha son 16'yı garantiledi - 1

Konuk takımın gollerini ise Davy Klaassen ve Steven Bergwijn kaydetti.

Gruptaki 4 maçından da galibiyetle ayrılan Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım daha son 16'yı garantiledi - 2

B Grubu'ndaki mücadelede ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 3 maçını da kazanan Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım daha son 16'yı garantiledi - 3

Golsüz sona eren maçın 82. dakikasında Club Brugge forması giyen Kamal Sowah kırmızı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım daha son 16'yı garantiledi - 4

Grupta puanını 10'a çıkaran Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Gent'ten sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Belçika takımı oldu.

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