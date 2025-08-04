Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor: Fenerbahçe sezonu açıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, 5 Ağustos Salı ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.



Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.



Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:



5 Ağustos Salı:



20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)



21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)



21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)



21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)



6 Ağustos Çarşamba:



18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)



20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)



20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)



21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)



22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)



22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe