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Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor

03.08.2026 12:18

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor
Reuters

Şampiyonlar Ligi kupası.

AA
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Fenerbahçe'nin de yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 4 Ağustos Salı günü başlayacak.

 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

 

Fenerbahçe, çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.

 

Müsabakaların rövanşları, 11 Ağustos'ta yapılacak.

 

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

 

4 Ağustos Salı:

 

19.00 Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)

 

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

 

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)

 

20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

 

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)

 

21.00 Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)

 

21.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)

 

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

 

5 Ağustos Çarşamba:

 

19.30 Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

 

21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)

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