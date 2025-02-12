Şampiyonlar Ligi'nde 30 yıllık dönem sona eriyor: Büyük maçlar ABD'de oynanabilir

Şampiyonlar Ligi finalinin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması ihtimali bir adım daha yaklaştı.

UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), 2027 yılından itibaren Avrupa erkek kulüp müsabakalarının küresel ticari hakları için Relevent Sports ile müzakerelere başlama kararı aldı.

Relevent Sports, büyük maçları ABD'ye getirme girişimlerinin ön saflarında yer alan bir ajans olarak biliniyor.

2033 YILINA KADAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ABD'DE OLABİLİR



Independent'ın haberine göre Relevent Sports, şimdi UEFA ile anlaşmaya çok yakın ve bu anlaşma, 2033 yılına kadar Şampiyonlar Ligi maçlarının ABD’de oynanmasının önünü açabilir.



Bu hamle, sporda büyük bir değişimin başlangıcına işaret ediyor.

Konuya yakın kaynaklar, UEFA’nın yalnızca Avrupa Süper Ligi'ni göz ardı edemeyeceğini, aynı zamanda kulüplere dinamik ve pazar fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiren bir organizasyon olduğunu göstermek zorunda olduğunu vurguluyor.

30 YILLIK İŞ BİRLİĞİ SONA ERECEK



Bu anlaşma, Avrupa futbolunda pek çok açıdan bir dönemin sonunu simgeliyor.



Eğer anlaşma tamamlanırsa, UEFA’nın otuz yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı TEAM Marketing ile olan iş birliği sona erecek.

LOGO VE MÜZİKTEN SORUMLUYDU

TEAM, Şampiyonlar Ligi’nin ünlü yıldız top logosu ve ikonik müziği gibi marka unsurlarından sorumluydu.

Daha da önemlisi, bu durum şirkette 170’e kadar kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakabilir. TEAM içinde bu sürece dair büyük bir şaşkınlık ve öfke olduğu bildiriliyor.



Salı günü yayımlanan bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) ortak girişimi olan UC3 Yönetim Kurulu, 2027-2033 dönemi için UEFA erkek kulüp müsabakalarının küresel ticari haklarına ilişkin olarak Relevent Sports ile münhasır müzakerelere başlama kararı almıştır. Bu karar, geçen yaz başlatılan ve birçok küresel ve bölgesel ajansın teklif verdiği açık ihale sürecinin ardından alınmıştır."

Relevent Sports, Miami Dolphins’in sahibi ve milyarder iş insanı Stephen Ross tarafından kontrol ediliyor. Ross uzun süredir Avrupa kulüplerinin resmi maçlarını ABD'de oynatmayı planlıyor.



FIFA, yalnızca geçen yılın nisan ayında, lig maçlarının başka ülkelerde oynanmasını engelleyen politikasını değiştirmeyi değerlendireceğini açıklamıştı.