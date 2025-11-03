Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, salı günü oynanacak olan maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Haftanın açılışında 4 Kasım Salı günü TSİ 20.45'te Slavia Prag-Arsenal, Napoli-Eintracht Frankfurt karşılaşmaları yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'da Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda mücadele edecek. Devler Ligi'nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
4 KASIM SALI
20.45 Slavia Prag - Arsenal
20.45 Napoli - Eintracht Frankfurt
23.00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise
23.00 Bodo/Glimt - Monaco
23.00 Juventus - Sporting CP
23.00 Liverpool - Real Madrid
23.00 Olympiacos - PSV Eindhoven
23.00 Paris Saint-Germain - Bayern Münih
23.00 Tottenham - Kopenhag
5 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 Pafos - Villarreal
20.45 Karabağ - Chelsea
23.00 Ajax - Galatasaray
23.00 Club Brugge - Barcelona
23.00 Inter - Kairat Almaty
23.00 Manchester City - Borussia Dortmund
23.00 Newcastle United - Athletic Club
23.00 Olimpik Marsilya - Atalanta
23.00 Benfica - Bayer Leverkusen
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Futbol
- Galatasaray