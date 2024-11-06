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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta gollü başladı: İlk gün 9 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta 9 maçla başladı. Gollü karşılaşmaların oynandığı gecede Real Madrid ve Manchester City, mağlubiyet yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta gollü başladı: İlk gün 9 maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava'yı 4-1, PSV Eindhoven da Girona'yı 4-0 yendi. Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise sürpriz sonuçlara imza atıldı. Real Madrid, sahasında Milan'a 3-1 mağlup olurken, Juventus ise Lille deplasmanında 1 puanla sahadan ayrıldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız maça 11'de başladı. Bir başka milli futbolcu Erencan Yardımcı'nın son 15 dakika süre aldığı Sturm Graz, Borussia Dortmund'da 1-0 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşadı.

LİVERPOOL'DAN 4'TE 4

Sahasında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile karşılaşan Liverpool, Luis Diaz'ın 3, Cody Gakpo'nun da 1 golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. 'nde oynadığı 4. maçı da kazanan Arne Slot'un öğrencileri puanını 12'ye yükseltti. Eski takımına karşı teknik direktör olarak mücadele eden Xabi Alonso, Devler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

MANCHESTER CİTY, 4 GOLLE KAYBETTİ

İngiliz ekibi Manchester City, Portekiz'de Sporting'e karşı farklı kaybetti. Maçta 1-0 öne geçen City, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibinde Viktor Gyökeres mücadeleyi hat-trick ile tamamladı. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 golü bulunan İsveçli futbolcu Devler Ligi'nde de 5. golünü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven - Girona: 4-0
Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb: 1-4
Real Madrid - Milan: 1-3
Liverpool - B.Leverkusen: 4-0
B.Dortmund - Sturm Graz: 1-0
Sporting - Manchester City: 4-1
Lille - Juventus: 1-1
Celtic - Leipzig: 3-1
Bologna - Monaco: 0-1

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