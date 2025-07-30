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Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım daha tur atladı

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş karşılaşmalarıyla 5 takım daha üçüncü eleme turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım daha tur atladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası 'nin ikinci ön eleme turunda 5 rövanş maçı oynandı.

Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) üçüncü eleme turuna yükseldi.

Turnuvadana dün alınan sonuçlar şöyle:

- Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)

- Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)

- Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)

- Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)

- Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)

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