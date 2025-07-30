Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım daha tur atladı
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş karşılaşmalarıyla 5 takım daha üçüncü eleme turuna yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme turunda 5 rövanş maçı oynandı.
Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) üçüncü eleme turuna yükseldi.
Turnuvadana dün alınan sonuçlar şöyle:
- Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)
- Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)
- Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)
- Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)
- Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)
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