Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta ilk günü sürprizlerle geçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında 9 karşılaşma oynandı. Çalkantılı günler yaşayan Real Madrid, sahasında Monaco'yu 6-1 gibi farklı bir skorla geçerken, son şampiyon PSG, deplasmanda Sporting'e 2-1 yenildi. Galatasaray'ın gelecek hafta karşılaşacağı Manchester City ise, Bodo/Glimt deplasmanında kaybetti.