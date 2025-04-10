Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde etti. Paris Saint-Germain ise Aston Villa'yı 3-1'lik skorla geçti.
Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
PSG ASTON VİLLA'YA ŞANS TANIMADI
Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Desire Doue ev sahibine beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda da etkili olan taraf PSG oldu. 49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes'in golleriyle Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları 15 Nisan'da oynanacak.
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