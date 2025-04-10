Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece

Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



PSG ASTON VİLLA'YA ŞANS TANIMADI



Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Desire Doue ev sahibine beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda da etkili olan taraf PSG oldu. 49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes'in golleriyle Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları 15 Nisan'da oynanacak.