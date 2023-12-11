Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı 12 Aralık'ta başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, 12 Aralık Salı ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:



12 Aralık Salı:



20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)



20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)



23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)



23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray



23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)



23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)



23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)



23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)



13 Aralık Çarşamba:



20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)



20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)



23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)



23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)



23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)



23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)



23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)