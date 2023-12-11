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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı 12 Aralık'ta başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, 12 Aralık Salı ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

12 Aralık Salı:

20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)

20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray

23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)

23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)

13 Aralık Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)

23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)

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