Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta müsabakaları, 22 Ekim Salı ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, 9 maçla açılacak. "Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ekim Salı:
19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)
19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)
22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)
22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23 Ekim Çarşamba:
19.45 Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya)
19.45 Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya)
22.00 Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere)
22.00 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa)
22.00 Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda)
22.00 Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya)
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