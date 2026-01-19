Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Devler Ligi'nde 7. haftanın perdesi açılıyor
19.01.2026 11:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray'da bu hafta kritik bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 7. haftanın fikstürü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20 OCAK SALI
18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)
23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)
21 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)