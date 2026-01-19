Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Devler Ligi'nde 7. haftanın perdesi açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray'da bu hafta kritik bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 7. haftanın fikstürü.