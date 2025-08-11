Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Fenerbahçe kritik rövanşa çıkıyor
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord’u ağırlayacak. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Chobani Stadı’nda taraftarı önünde tur bileti için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak olan maçların programını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Bu maçların ardından play-off turuna yükselecek 10 takım belli olacak.
Fenerbahçe’nin maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka saat 20.00’de başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI
3. Eleme Turu Rövanş Programı (TSİ):
19.00 Karabağ (Azerbaycan) – Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)
20.00 Fenerbahçe – Feyenoord (Hollanda) (1-2)
20.00 Kopenhag (Danimarka) – Malmö (İsveç) (0-0)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) – Rangers (İskoçya) (0-3)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) – Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)
20.30 Club Brugge (Belçika) – Salzburg (Avusturya) (1-0)
21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) – Kairat (Kazakistan) (0-1)
21.15 Ferencvaros (Macaristan) – Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Lech Poznan (Polonya) (3-1)
22.00 Benfica (Portekiz) – Nice (Fransa) (2-0)
