Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Fenerbahçe kritik rövanşa çıkıyor

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Bu maçların ardından play-off turuna yükselecek 10 takım belli olacak.



Fenerbahçe’nin maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka saat 20.00’de başlayacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI



3. Eleme Turu Rövanş Programı (TSİ):



19.00 Karabağ (Azerbaycan) – Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)



20.00 Fenerbahçe – Feyenoord (Hollanda) (1-2)



20.00 Kopenhag (Danimarka) – Malmö (İsveç) (0-0)



20.00 Viktoria Plzen (Çekya) – Rangers (İskoçya) (0-3)



20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) – Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)



20.30 Club Brugge (Belçika) – Salzburg (Avusturya) (1-0)



21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) – Kairat (Kazakistan) (0-1)



21.15 Ferencvaros (Macaristan) – Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Lech Poznan (Polonya) (3-1)



22.00 Benfica (Portekiz) – Nice (Fransa) (2-0)