Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, 5 Kasım Salı ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 4. hafta maçları yapılacak. Futbolseverler de haftanın programına odaklandı. "Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
5 Kasım Salı:
20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)
23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)
6 Kasım Çarşamba:
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)
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