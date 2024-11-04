Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 4. hafta maçları yapılacak. Futbolseverler de haftanın programına odaklandı. "Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



5 Kasım Salı:



20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)



20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)



23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)



23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)



23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)



23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)



23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)



6 Kasım Çarşamba:



20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)



20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)



23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)



23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)



23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)



23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)



23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)



23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)