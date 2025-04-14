Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte çeyrek final rövanş programı

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yine heyecan dolu karşılaşmalar olacak. Turnuvada bu hafta çeyrek final ilk maçlarının rövanşları yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın programı...



"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:



15 Nisan Salı:



22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)



22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)



16 Nisan Çarşamba:



22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)



22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)