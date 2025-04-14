Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte çeyrek final rövanş programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, çeyrek finaş rövanş maçlarının ardından belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde 15 Nisan Salı ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yine heyecan dolu karşılaşmalar olacak. Turnuvada bu hafta çeyrek final ilk maçlarının rövanşları yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın programı...
"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
15 Nisan Salı:
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)
16 Nisan Çarşamba:
22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)
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