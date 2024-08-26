Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın programı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.



Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



27 Temmuz Salı:



22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (2-3)



22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (2-0)



22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)



28 Ağustos Çarşamba:



19.45 Karabağ (Azerbaycan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)



22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Midtjylland (Danimarka) (1-1)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)- Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)



22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lille (Fransa) (0-2)