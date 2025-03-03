Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte son 16 turu maçlarının tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 4 Mart Salı günü başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 4 Mart Salı günü ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Bu turun en dikkat çeken maçı ise kuşkusuz Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki mücadele olacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maç programı...



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:



4 Mart Salı:



20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)



23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)



23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)



23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)



5 Mart Çarşamba:



20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)



23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)



23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)



23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)



RÖVANŞ PROGRAMI BELLİ OLDU



Şampiyonlar Ligi'nde bu etabın rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.

