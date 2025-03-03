Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte son 16 turu maçlarının tarihi
Bu sezon futbolseverlerin karşısına yeni formatıyla çıkan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda, dev külüpler çeyrek final biletini almak için kıyasıya mücadelde edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 4 Mart Salı günü başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 4 Mart Salı günü ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Bu turun en dikkat çeken maçı ise kuşkusuz Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki mücadele olacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maç programı...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
4 Mart Salı:
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
5 Mart Çarşamba:
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)
RÖVANŞ PROGRAMI BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde bu etabın rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.
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