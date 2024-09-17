Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte ŞPL 1. hafta programı

Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eleme turlarını geçemediği "Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı şöyle:
17 Eylül Salı:
19.45 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)
19.45 Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa)
- 18 Eylül Çarşamba:
19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya)
22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya)
- 9 Eylül Perşembe:
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz)
19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere)
22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya)
22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)
22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)
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