NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off rövanş maç programı

İlk kez 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, bu hafta kritik maçlara sahne olacak. Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off rövanş maç programı

UEFA 'nde play-off aşaması ikinci maçları 18 Şubat'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında salı ve çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu haftaki maçlara dair bilgiler...

"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:

18 Şubat Salı:

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...