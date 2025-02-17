Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off rövanş maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları 18 Şubat'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında salı ve çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu haftaki maçlara dair bilgiler...



"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:



18 Şubat Salı:



20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)



23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)



23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)



23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)



19 Şubat Çarşamba:



20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)



23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)



23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)



23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)