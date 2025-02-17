Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off rövanş maç programı
İlk kez 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, bu hafta kritik maçlara sahne olacak. Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları 18 Şubat'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında salı ve çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu haftaki maçlara dair bilgiler...
"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:
18 Şubat Salı:
20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)
19 Şubat Çarşamba:
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)
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