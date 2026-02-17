Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı bu akşam başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa'nın en büyük kupasında düğümün çözüleceği son 16 play-off turu için ilk maçlar bu akşam oynanacak. Peki, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte 17-18 Şubat 2026 Şampiyonlar Ligi maç programı.