Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı bu akşam başlıyor
17.02.2026 12:36
16 play-off turu için ilk maçlar bu akşam oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa'nın en büyük kupasında düğümün çözüleceği son 16 play-off turu için ilk maçlar bu akşam oynanacak. Peki, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte 17-18 Şubat 2026 Şampiyonlar Ligi maç programı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında bu akşam ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, bu turda karşılaşacağı İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı bu akşam saat 20.45'te evinde oynayacak.
17-18 ŞUBAT ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
17 Şubat Salı:
20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)
23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)
18 Şubat Çarşamba:
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Karşılaşmaların rövanşı, 24-25 Şubat'ta yapılacak.