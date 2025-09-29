Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta programı
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Galatasaray evinde Liverpool ile oynarken pekçok maçta futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları için heyecan dorukta. 2. hafta maçları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.
Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARIUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
30 Eylül Salı:
19.45 Atalanta-Club Brugge
19.45 Kairat-Real Madrid
22.00 Inter-Slavia Prag
22.00 Chelsea-Benfica
22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt
22.00 Bodo/Glimt-Tottenham
22.00 Olimpik Marsilya-Ajax
22.00 Galatasaray-Liverpool
22.00 Pafos-Bayern Münih
1 Ekim Çarşamba:
19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United
19.45 Karabağ-Kopenhag
22.00 Arsenal-Olympiakos
22.00 Bayer Leverkusen-PSV
22.00 Villareal-Juventus
22.00 Napoli-Sporting Lizbon
22.00 Monaco-Manchester City
22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao
22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain
