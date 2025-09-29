NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta programı

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Galatasaray evinde Liverpool ile oynarken pekçok maçta futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

'nde ikinci hafta maçları için heyecan dorukta. 2. hafta maçları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

30 Eylül Salı:

19.45 Atalanta-Club Brugge

19.45 Kairat-Real Madrid

22.00 Inter-Slavia Prag

22.00 Chelsea-Benfica

22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

22.00 Bodo/Glimt-Tottenham

22.00 Olimpik Marsilya-Ajax

22.00 Galatasaray-Liverpool

22.00 Pafos-Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain
