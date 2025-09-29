Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları için heyecan dorukta. 2. hafta maçları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.



Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:19.45 Atalanta-Club Brugge19.45 Kairat-Real Madrid22.00 Inter-Slavia Prag22.00 Chelsea-Benfica22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt22.00 Bodo/Glimt-Tottenham22.00 Olimpik Marsilya-Ajax22.00 Galatasaray-Liverpool22.00 Pafos-Bayern Münih19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United19.45 Karabağ-Kopenhag22.00 Arsenal-Olympiakos22.00 Bayer Leverkusen-PSV22.00 Villareal-Juventus22.00 Napoli-Sporting Lizbon22.00 Monaco-Manchester City22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain