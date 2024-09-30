Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta programı)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı, tüm futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu yıl yeni formatla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım lig formatına göre mücadele edecek ve ilk 9 içinde yer alan takımlar direkt olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 1 ve 2 Ekim'de oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar oynanacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI
"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
1 Ekim Salı:
19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)
19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)
22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)
22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)
2 Ekim Çarşamba:
19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)
19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)
22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)
22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)
22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)
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