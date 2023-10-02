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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta programı)

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 2. hafta yarın oynanacak maçlarla birlikte başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta programı)

2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftası, yarın ve 4 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Galatasaray

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Lens (Fransa) - Arsenal (İngiltere)

22.00 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sevilla (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz)

4 Ekim Çarşamba:

19.45 Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

19.45 Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)

22.00 Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

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