Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta programı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftası, yarın ve 4 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.



Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA



Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, ikinci hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)



19.45 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)



22.00 Manchester United (İngiltere) - Galatasaray



22.00 Kopenhag (Danimarka) - Bayern Münih (Almanya)



22.00 Lens (Fransa) - Arsenal (İngiltere)



22.00 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sevilla (İspanya)



22.00 Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya)



22.00 Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz)



4 Ekim Çarşamba:



19.45 Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)



19.45 Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)



22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya)



22.00 Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)



22.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)



22.00 Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya)