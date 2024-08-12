NTV.COM.TR’ye geri dön

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maç takvimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları bu hafta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta oynanacak müsabakalarda tur atlayan takımlar play-off'lara yükselecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maç takvimi)

'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Fenerbahçe, ilk maçını 2-1 kaybettiği turun rövanş karşılaşmasında yarın saat 20.00'de Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA

Tamamı yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)

20.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Jagiellonia (Polonya) (1-0)

20.00 Fenerbahçe - Lille (Fransa) (1-2)

20.00 Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya) (1-2)

20.30 PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç) (2-2)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Karabağ (Azerbaycan) (2-1)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka) (0-2)

21.30 FCSB (Romanya) - Sparta Prag (Çekya) (1-1)

21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Slavia Prag (Çekya) (1-3)

21.45 Rangers (İskoçya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-1)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...