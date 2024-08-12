Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maç takvimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?



Fenerbahçe, ilk maçını 2-1 kaybettiği turun rövanş karşılaşmasında yarın saat 20.00'de Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA

Tamamı yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:



20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)



20.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Jagiellonia (Polonya) (1-0)



20.00 Fenerbahçe - Lille (Fransa) (1-2)



20.00 Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya) (1-2)



20.30 PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç) (2-2)



21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Karabağ (Azerbaycan) (2-1)



21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka) (0-2)



21.30 FCSB (Romanya) - Sparta Prag (Çekya) (1-1)



21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Slavia Prag (Çekya) (1-3)



21.45 Rangers (İskoçya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-1)