Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta fikstürü
23.11.2026 12:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. hafta heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, yarın açılacak. Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray , yarın akşam RAMS Park'ta İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırlarken, Fenerbahçe ise çarşamba akşamı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya)
20.45 Galatasaray - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
23.00 Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Como (İtalya) - AEK (Yunanistan)
25 Kasım Çarşamba:
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)
20.45 Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Roma (İtalya)
23.00 Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç)
23.00 Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe