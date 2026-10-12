Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta fikstürü
12.10.2026 11:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla birlikte başlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oldukça zorlu maçlar oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray , yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA
"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)
19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)
22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)
14 Ekim Çarşamba:
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)
19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)