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Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? (14 Eylül Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?)

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Bu akşam ise Manchester City-Borussia Dortmund maçı izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 17:49

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? (14 Eylül Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?)

UEFA 'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Avrupa'nın dev kulüplerinden Milan, Chelsea, Juventus, Real Madrid ve Manchester City gibi takımların maçları yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1

B Grubu

Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

C Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0

D Grubu

Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? (14 Eylül Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?) - 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ikinci gün maçları şöyle;

19:45 Milan-Dinamo Zagreb

19:45 Shakhtar-Celtic

22:00 Chelsea-Salzburg

22:00 Rangers-Napoli

22:00 Juventus-Benfica

22:00 Maccabi Haifa-Paris Saint-Germain

22:00 Real Madrid-RB Leipzig

22:00 Manchester City-Borussia Dortmund

22:00 Kopenhag-Sevilla

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