Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? (14 Eylül Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Avrupa'nın dev kulüplerinden Milan, Chelsea, Juventus, Real Madrid ve Manchester City gibi takımların maçları yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI



İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:



A Grubu



Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1



B Grubu



Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4



Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0



C Grubu



Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0



D Grubu



Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ikinci gün maçları şöyle;



19:45 Milan-Dinamo Zagreb



19:45 Shakhtar-Celtic



22:00 Chelsea-Salzburg



22:00 Rangers-Napoli



22:00 Juventus-Benfica



22:00 Maccabi Haifa-Paris Saint-Germain



22:00 Real Madrid-RB Leipzig



22:00 Manchester City-Borussia Dortmund



22:00 Kopenhag-Sevilla