Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? (14 Eylül Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?)

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 17:49
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Avrupa'nın dev kulüplerinden Milan, Chelsea, Juventus, Real Madrid ve Manchester City gibi takımların maçları yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1
B Grubu
Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0
C Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0
D Grubu
Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ikinci gün maçları şöyle;
19:45 Milan-Dinamo Zagreb
19:45 Shakhtar-Celtic
22:00 Chelsea-Salzburg
22:00 Rangers-Napoli
22:00 Juventus-Benfica
22:00 Maccabi Haifa-Paris Saint-Germain
22:00 Real Madrid-RB Leipzig
22:00 Manchester City-Borussia Dortmund
22:00 Kopenhag-Sevilla