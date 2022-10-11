Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı)

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maç programı belli oldu. Dev takımların mücadeleleri bu akşam tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte 4. hafta maç programı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:



E Grubu:



Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (22.00)



Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere) (22.00)



F Grubu:



Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya) (22.00)



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya) 22.00)



G Grubu:



Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere) (19.45)



Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (22.00)



H Grubu:



Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya) (19.45)



Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz) (22.00)



12 Ekim Çarşamba:



A Grubu:



Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda) (19.45)



Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere) (22.00)



B Grubu:



Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika) (19.45)



Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz) (22.00)



C Grubu:



Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya) - (22.00)



Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya) (22.00)



D Grubu:



Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) (22.00)



Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (22.00)