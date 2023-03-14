Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turu heyecanı, bugün ve yarın oynanacak 4 maçla sona erecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea ve Milan son 8 takım arasına kalmayı başardı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA



TSİ 23.00'te başlayacak maçların programı şöyle:



Bugün:



Manchester City (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (1-1)



Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)



Yarın:



Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)



Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)